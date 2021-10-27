Краевые власти рассказали, в каких красноярских ТРЦ потребуется QR-код для посещения Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом правительстве рассказали, в какие ТРЦ Красноярска не пустят без QR-кода. Как сообщают в пресс-службе, в список попадают все предприятия, где есть объекты культурно-досуговой деятельности.

То есть, без QR-кода нельзя будет зайти в ТРЦ, где работают боулинг, кино, заведения общепита и другие. Под это определение попадают «Планета», «Июнь», ТК «На Свободном», «Комсомолл» и другие.

Однако ограничения не коснутся супермаркетов, которые находятся в этих ТЦ. Администрациям торговых центров придется организовать отдельный вход для людей без QR-кода или организовать специальный коридор.