График работы «Почты России» в Красноярске с 30 октября по 7 ноября 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

График работы «Почты России» в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года изменился. Помимо нерабочих дней на изменение режима работы повлиял также праздник – День народного единства.

- с 30 октября по 2 ноября почтовые отделения края будут работать в привычном режиме;

- 3 ноября 2021 года у «Почты России» сокращенный рабочий день – на 1 час;

- 4 ноября 2021 года – выходной;

- 5 ноября 2021 года – работа по графику субботы;

- 5-6 ноября 2021 года – возвращение к привычному графику работы.

Добавим, что почтальоны будут разносить пенсии в стандартном режиме.

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