Как будут работать торговые центры в Красноярске с 30 октября по 7 ноября 2021: куда не пустят без QR-кода
Фото: Мария ЛЕНЦ
Теперь для посещения торговых центров необходимы не только маски, но и QR-коды. В связи с этим изменились и условия посещения торговых комплексов. Публикуем, как будут работать торговые центры в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021.
В правительстве Красноярского края рассказали, что в список организаций, куда не пустят без QR-кода попадают все объекты, в которых есть места культурно-досуговой деятельности: то есть, кафе, столовые, боулинг, детские комнаты, кофейни и тд.
Так, под такое определение попали следующие ТРЦ:
- «Планета»;
- «Июнь»;
- «Комсомолл»;
- Торговый квартал «На Свободном»;
- «Атмосфера дома».
Однако над введением системы QR-кодов раздумывают даже те ТЦ, занимающиеся исключительно торговлей. Например, «Взлетка Plaza».
При этом в торговых центрах продолжают работать пункты вакцинации. Сейчас краевые власти решают, как развести потоки вакцинированных и тех, кто хочет сделать прививку. Возможно создание специальных «зеленых коридоров» и отдельных входов в здания.
Однако уже сейчас известно, что из-за невозможности организации таких входов закрыт пункт вакцинации в ТК «Атмосфера дома» на улице Вавилова. Он перенесен в «Центр общественного здоровья» - на Королева, 10
Кроме того, такие «зеленые коридоры» организуют и для посетителей супермаркетов, которые находятся в торговых центрах.
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