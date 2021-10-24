В Красноярске за сутки пропали две девочки-подростки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 23 октября пропали две девочки – 16 и 13 лет. Как сообщает пресс-служба полиции, обе девочки проживают в Ленинском районе Красноярска. При этом в МВД уточнили, что случаи между собой никак не связаны.

16-летняя девушка пропала вечером 23 октября. В 21 час она написала мачехе, что вышла из кинотеатра, села в такси и едет домой. После этого связь с ней оборвалась – телефон стал недоступен, домой она так и не вернулась. Полиция создала поисковые группы. Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, позвоните по телефонам 02 или 266-94-18.

Обновлено. 16-летняя девочка нашлась, сообщают в МВД.

13-летняя девочка вышла из дома в 15 часов 23 октября. После этого ее никто не видел. Родители сообщили о пропаже дочери, когда она перестала выходить на связь. Ее ищут полицейские и волонтеры. Телефоны для связи с полицией те же: 02 или 266-94-18.

13-летняя девочка. Фото: МВД по Красноярскому краю

Напомним, что ранее 18 октября две девочки пропали в Дудинке. Их следующим утром, спящими в подъезде. А 9 сентября Красноярский край всколыхнула пропажа двух 13-летних девочек из Лесосибирска. Их нашли к вечеру живыми и здоровыми.

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По тревоге был поднят личный состав полиции, в том числе уголовный розыск, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные. Помогали добровольцы из числа знакомых и родственников. (подробнее)

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Особых зацепок у полиции не было. Поэтому начался обход участков, закрепленных за каждой поисковой группой. Осматривали подъезды, подвалы, чердаки. В итоге подружек нашли уже на утро. Они мирно спали в подъезде жилого дома. (подробнее)

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