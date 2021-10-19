Спали в подъезде: в Дудинке полицейские нашли двух 11-летних девочек, сбежавших из дома Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дудинке сотрудники уголовного розыска нашли двух 11-летних девочек, пропавших 18 октября. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, школьницы спали в подъезде.

Началось все с того, что 18 октября вечером девочки ушли гулять, но к вечеру никто из них домой не вернулся. Мачеха одной из школьниц встревожилась и сообщила о пропаже падчерицы в полицию. Поиски начались незамедлительно. Затем выяснилось, что пропала и вторая:

- Сотрудники ОВД выяснили, что девочка могла остаться ночевать у своей 11-летней подруги, однако, как оказалось, ребенок тоже не ночевал дома, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Пока в одной семье беспокоились, во второй считали, что их дочь находится у подруги. Девочек разыскивали личный состав уголовного розыска, инспекторы ПДН, участковые и наружные наряды полиции. Ситуация осложнялась тем, что в Дудинке на момент пропажи девочек температура опускалась до минусовых значений.

Особых зацепок у полиции не было. Поэтому начался обход участков, закрепленных за каждой поисковой группой. Осматривали подъезды, подвалы, чердаки. В итоге подружек нашли уже на утро. Они мирно спали в подъезде жилого дома.

На вопрос «зачем?» девочки объяснили, что просто загулялись. Сейчас с ними работают полицейские. Как рассказали «КП-Красноярск» в полиции, что у одной из сбежавших школьниц натянутые отношения с мачехой. У второй же отношения в семье нормальные. Все обстоятельства пропажи выясняются.

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