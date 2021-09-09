«Рядом был какой-то парень»: две триннадцатилетние девочки пропали в Красноярском крае Фото: Социальные сети

В Красноярском крае пропали две 13-летние девочки. Лена Белова и Диана Шульц не появляются дома в Лесосибирске вторые сутки. По словам местных жителей, подростки сейчас находятся в 22 километрах от родного города в компании неизвестного молодого человека.

Информация о пропаже детей появилась в паблике Вконтакте «ЧП Лесосибирск». Что примечательно, правоохранительные органы до сих пор не опубликовали официальных данных об этом. «Комсомолке» в поисковом отряде «Лиза Алерт» подтвердили, что девочки пропали.

- Сейчас находимся на стадии сбора данных. Как только станет что-либо известно, сообщим, — прокомментировала ход работы региональный куратор отряда Галина Филиппова.

В следственном комитете сообщили, что в данный момент по факту пропажи девочек проводится проверка.

Тем временем ВКонтакте жители урочища Колесниково, что находится в двух десятках километрах от Лесосибирска, пишут, что видели обеих девочек.

- Видела их в автобусе 6 сентября, ехали в Колесниково. Вечером я уезжала оттуда и девочку с рыжими волосами видела сидящую на обочине, прямо на земле, недалеко от въезда в поселок. С ней рядом был какой-то парень, не поняла, был это кто-то из местных или нет. А днем, когда только приехали, они поднимались на гору, видела издалека, — написала одна из пользовательниц социальной сети.

Еще одна женщина отметила, что видела пропавших последний раз во вторник, 7 сентября.