В Красноярске нашли обеих пропавших девочек из Ленинского района Фото: Мария ЛЕНЦ

24 октября красноярские полицейские нашли обеих девочек-подростков, пропавших накануне. В пресс-службе МВД по краю сообщают, что с обеими школьницами все в порядке.

Напомним, что 23 октября в Красноярске пропали сразу две девочки 16 и 13 лет. Причем, обе из Ленинского района, но в полиции заявили, что исчезновения никак не связаны. Старшая девочка вышла из кинотеатра в центре города, села в такси, чтобы поехать домой, но сразу перестала выходить на связь. Младшая вышла погулять и не вернулась.

Первой нашли 16-летнюю красноярку. Оказалось, что она загулялась с подругами, а когда поняла, что припозднилась, решила вообще не приходить домой. В полиции сообщили, что уже переговорили и с девушкой, и с ее родителями. Провеять семью не будут.

С 13-летней школьницей сложнее. Ее нашли через несколько часов. С ней также все в порядке. Однако раскрыть подробности в полиции отказались:

- Жива и здорова. Где была, что делала - это предстоит узнать, - заявили в МВД по Красноярску.

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