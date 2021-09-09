Пропавшие в Красноярском крае тринадцатилетние девочки найдены живыми

13-летние Лена Белова и Диана Шульц Фото: соцсети

В Красноярском найдены живыми пропавшие 13-летние девочки. Об этом сообщили в полиции.На поиски девочек отправился весь личный состав полиции Лесосибирска. В последний раз подруг видели в магазине в деревне Колесниково.

«Найдены. Живы». Об этом пресс-служба полиции сообщила в 17:19 часов. Подробностей пока нет. В МВД сообщают, что информация будет поступать в режиме онлайн. По одной из версий, девочки могли сбежать из-за ссоры с родителями.

Девочек нашли в деревне Колесниково под Лесосибирском на горе. Как рассказали волонтеры, с девочками все в порядке. Они даже не знали, что их ищут настолько активно.

Как сообщает источник «КП-Красноярск», найденные девочки, предположительно, были в состоянии опьянения (надышались газом).

В прокуратуре Красноярского края проверяют версию, что у одной из девочек был конфликт с матерью. Вторая же могла сбежать с подругой «за компанию». Также оказалось, что родители подруг в полицию о пропаже детей не сообщали.

Вместо этого мама одной из беглянок опубликовала поста в соцсетях, который и увидели полицейские во время мониторинга. Сразу после этого на поиски подростков были направлены силы МВД, волонтеров, СК и Росгвардии.

В полиции сообщают, что девочек нашли в труднодоступной местности на горе. Их вывезли на квадроциклах при содействии местных жителей:

- В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Со школьницами работают сотрудники правоохранительных органов, - передают в МВД по Красноярскому краю.

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