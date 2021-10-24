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Общество24 октября 2021 9:53

В Красноярске нашли пропавшую 16-летнюю девочку

Загулялась с подругами
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске нашли пропавшую 16-летнюю девочку

В Красноярске нашли пропавшую 16-летнюю девочку

Фото: Мария ЛЕНЦ

24 октября в Красноярске нашли одну из двух пропавших девочек из Ленинского района. Как сообщает МВД по Красноярскому краю, речь идет о 16-летней красноярке.

Вечером 23 октября она вышла из кинотеатра и села в такси, о чем сообщила мачехе, но домой в ту ночь не вернулась. Тогда женщина написала сообщение о пропаже падчерицы в полицию.

Нашли девушку днем 24 октября. Оказалось, что она загулялась с подружками, а когда поняла, что серьезно припозднилась, решила не идти домой.

В МВД по Красноярскому краю уточнили, что с родителями, и с девочкой поговорили, и отпустили домой.

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