На севере Красноярского края пропали две 11-летние девочки

На севере Красноярского края пропали две 11-летние девочка Фото: Мария ЛЕНЦ

Тревожная новость пришла из Дудинки: там пропали две 11-летние девочки. Накануне вечером, 18 октября, в дежурную часть полиции позвонила встревоженная женщина и рассказала, что ее 11-летняя падчерица не вернулась домой. А вместе с ней, как оказалось, исчезла и ее подружка-ровесница. Девочки вместе не ночевали дома.

Дудинка – город за Полярным кругом, там уже настоящая зима, хоть термометр и показывает нулевую температура, куда могли пойти школьницы? По тревоге был поднят личный состав полиции, в том числе уголовный розыск, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные. Помогали добровольцы из числа знакомых и родственников.

Опасения были разные, что девочки вышли погулять за пределы городской черты, что попали в беду, хуже того – встретились с каким-нибудь недобрым человеком. Поэтому решено было осматривать все дома и строения, попутно устанавливая круг общения, кто мог дать хоть какую-то зацепку.

Наконец утром пришло сообщение – девочки нашлись, обе провели ночь в одном из подъездов.