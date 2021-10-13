Последние новости Красноярска на 12 октября 2021: первый снег, жалобы на работу маршрута №32 и увеличение охвата вакцинированных Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 12 октября 2021.

«Эта осенняя слякоть уже достала»: в Красноярске выпал первый «нормальный» снег

12 октября 2021 года стал для Красноярска переломным. Если раньше в городе снег не выпадал, а если и появлялся, то таял в воздухе, то 12-го утром красноярцы выглянули в окно и осознали, что теперь все… тепло кончилось. (подробнее)

Красноярцы массово жалуются на работу автобуса №32

Жители Красноярска снова массово жалуются на работу автобуса № 32. Огромные интервалы, доходящие до полутора часов, переполненные маршрутки, - вот далеко не все претензии горожан, сообщает инстаграм-паблик pokrovka_life124. (подробнее)

В Красноярском крае охват вакцинированных увеличат с 60 до 80 %

В Красноярском крае охват вакцинированных увеличат с 60 до 80%. Такую информацию озвучил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев по результатам заседания оперативного штаба. И это не единственная мера по борьбе с ковидом, которую усилят в ближайшее время. (подробнее)

Стоимость строительства метро в Красноярске планируют снизить до 89 миллиардов рублей

Стоимость строительства первой линии красноярского метрополитена планируют снизить до 89 миллиардов. Сейчас она составляет 112 миллиардов рублей. Еще в июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал правительству Красноярского края заняться этим вопросом, была создана рабочая группа, которая и изучила все возможные варианты для снижения затрат на 20 – 30%. (подробнее)

В Красноярске на проспекте Мира вдруг появился запрет на парковку

В Красноярске на проспекте Мира неожиданно появился запрет на парковку и ввел автомобилистов в недоумение. Одна их жительниц города написала в соцсетях, что припарковала автомобиль между Диктатуры Пролетариата и Кирова и ушла. А когда вернулась, узнала, что его увез эвакуатор. (подробнее)