Стоимость строительства метро в Красноярске планируют снизить до 89 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоимость строительства первой линии красноярского метрополитена планируют снизить до 89 миллиардов. Сейчас она составляет 112 миллиардов рублей. Еще в июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал правительству Красноярского края заняться этим вопросом, была создана рабочая группа, которая и изучила все возможные варианты для снижения затрат на 20 – 30%.

По словам председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олега Митволя, на проектирование под новую смету может уйти 687 миллионов рублей. Но чтобы не затягивать время, трест готов заняться этим авансом, с условием последующего возмещения затрат. Также Олег Митволь уточнил, что снижение затрат коснется непосредственно строительства линии подземки, сообщает ТАСС.

Полную информацию о красноярском метрополитене читайте в репортаже «КП»: «Вся правда о красноярском метро: что происходит под землей и как скоро продолжится строительство».