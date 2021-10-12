«Один на линии»: красноярцы массово жалуются на работу автобуса № 32

В Красноярске пассажиры пожаловались на работу 32-го маршрута. Фото: Ася ЖУКОВА

Жители Красноярска снова массово жалуются на работу автобуса № 32. Огромные интервалы, доходящие до полутора часов, переполненные маршрутки, - вот далеко не все претензии горожан, сообщает инстаграм-паблик pokrovka_life124.

- Почему на линии всего один автобус? Почему с этим ничего не делается? – недоумевают люди. – Это ненормально, когда стоишь и ждешь автобуса по часу, а он сходит с маршрута. И это был единственный автобус! Как быть в такой ситуации, непонятно.

На линию выходят один-два автобуса? Фото: pokrovka_life124.

- Сколько можно издеваться над жителями Покровки? 32-й ходит вообще отвратительно.

- 32-й автобус – это просто ужас. Ни приехать на работу, ни уехать домой. А зимой что делать?!

Люди задаются вопросом: а что будет зимой? Фото: pokrovka_life124.

Напомним, подобные жалобы на 32-й маршрут, соединяющий Покровку с Октябрьским районом, поступали и раньше. По словам пассажиров, добраться на нем от Академии биатлона до центра нереально – автобуса не дождешься.

Дождаться 32-го автобуса на остановке нереально, говорят люди. Фото: Ася ЖУКОВА

- Меж тем он очень нужен жителям Покровки, студентам СФУ, туристам, которые направляются на «Гремячую гриву» или биатлонку, - обсуждают в соцсетях. – На конечной смотришь: стоят 90-е, 88-е, а 32-го попросту нет. Совсем!

Напомним, до весны нынешнего года маршрут обслуживал ИП Ялтонский Михаил Афанасьевич. (Тогда к работе 32-го у пассажиров тоже было много вопросов). В итоге провели новый конкурс, за маршрут отвечает ООО «Стрелец». Перевозчика сменили, а ситуация не улучшилась – наоборот.

А вот что пишут в соцсетях. Фото: pokrovka_life124.

- Все стало еще плачевнее. Если в прошлом году подождешь минут 20-30, но уедешь, нынче 32-го автобуса не видно вообще, - уверяют жители Покровки. «Комсомольская правда – Красноярск» передала их жалобы в городской департамент транспорта.

- Разумеется, такое недопустимо. Завтра перевозчика вызвали в департамент. Будем разбираться, почему могла сложиться подобная ситуация, - пояснили «КП» представители ведомства.

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