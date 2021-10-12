«Эта осенняя слякоть уже достала»: в Красноярске выпал первый «нормальный» снег Фото: Мария ЛЕНЦ

12 октября 2021 года стал для Красноярска переломным. Если раньше в городе снег не выпадал, а если и появлялся, то таял в воздухе, то 12-го утром красноярцы выглянули в окно и осознали, что теперь все… тепло кончилось.

А ведь еще только середина осени Фото: Мария ЛЕНЦ

Температура опустилась до вполне ощутимых -5 ночью, а днем – не выше 0 градусов. Вместе с первым настоящим снегом в Красноярске произошел традиционный транспортный коллапс. Пробки доходили до 9 баллов, где-то они не закончились до сих пор.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях красноярцы не самым лестным образом отзывались о тех автомобилистах, кто так и не «переобулся», обвиняя их в создании дорожных заторов. Причем, необходимость смены резины анонсировалась заранее. Но снег, как обычно, начался внезапно.

Так или иначе, первый снег в Красноярске 12 октября 2021 привнес в жизнь города не только лишь один негатив. Многие соскучились по снегу:

Кто-то чтобы не стоять в пробках решил рискнуть и поехать в гололед на самокате Фото: Мария ЛЕНЦ

Но, к счастью, таких "героев" не так много Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ура! Наконец-то первый снег! А то эта октябрьская слякоть уже достала, если честно. Снег – это же хорошо, значит, ветра поменьше будет. Погода стабилизируется, - пишет жительница города в соцсетях.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но спешим обрадовать автомобилистов и разочаровать любителей охладиться. Минусовые температуры в Красноярске сойдут на нет уже на грядущих выходных. В субботу и воскресенье синоптики ожидают до +8 градусов.

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