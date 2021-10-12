В Красноярском крае охват вакцинированных увеличат с 60 до 80 % Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае охват вакцинированных увеличат с 60 до 80%. Такую информацию озвучил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев по результатам заседания оперативного штаба. И это не единственная мера по борьбе с ковидом, которую усилят в ближайшее время.

Глава Роспотребнадзора проинформировал оперштаб о ситуации с коронавирусом на территории края. А она далека от оптимистичной: по данным на понедельник 11 октября суточный прирост заболевших составил 406 человек. Что это, обещанная четвертая волна или продолжение третьей? В медицинских учреждениях в инфекционных госпиталях уменьшается количество свободных койко-мест.

- Губернатор поддержал необходимость внесения изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.21 г., предусматривающих увеличение охвата профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям до 80,0%, - сообщил Дмитрий Горяев, добавив, что прорабатывается ряд других изменений в документе. И в ближайшее время это будет опубликовано.