В Красноярске на проспекте Мира вдруг появился запрет на парковку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на проспекте Мира неожиданно появился запрет на парковку и ввел автомобилистов в недоумение. Одна их жительниц города написала в соцсетях, что припарковала автомобиль между Диктатуры Пролетариата и Кирова и ушла. А когда вернулась, узнала, что его увез эвакуатор. Причем выяснила, что она была не первой, столкнувшейся с этой проблемой, до нее четыре человека приехали вызволять свои машины после нее еще пятнадцать.

А ведь никакого уведомления о запрете не было. Почему вдруг? В управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства рассказали, что на самом деле запрета на парковку там нет. Был раньше – действовал в выходные дни, когда проспект перекрывался и становился полностью пешеходной зоной. Затем знаки зачехлили. Видимо, кто-то снял с них чехлы. Но зачем – неизвестно, возможно, решил пошутить, но получилось очень неудачно, тянет на хулиганство.