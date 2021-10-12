Последние новости Красноярска на 11 октября 2021: погода на неделю, камеры видеофиксации нарушений и земля для строительства школы в Образцово Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 11 октября 2021.

На новой неделе в Красноярске похолодает до -5 градусов

На грядущей рабочей неделе в Красноярске ожидается похолодание до -5 градусов. Как сообщает GISMETEO, возможны снег и сильные порывы ветра до 13 метров в секунду. В понедельник 11 октября в Красноярске днем ожидается около +4 градусов. Будет пасмурно, возможен снег с дождем. (подробнее)

Камеры видеофиксации нарушений ПДД в Красноярске 2022: где находятся, список адресов

Камер видеофиксации нарушений ПДД в Красноярске 2022 станет больше. Как сообщает КрУДор, на трассах появится еще 20 комплексов видеофиксации, а в августе 2021 года в Красноярске заработало 14 таких комплексов. Публикуем список адресов, где находятся камеры, и рассказываем, где они находятся. (подробнее)

Администрация Красноярска получила землю для строительства школы в Образцово

В Красноярске завершился длительный обмен земель для строительства школы в ЖК Образцово. Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, мэрия спустя 2 года получила землю для возведения учебного заведения в микрорайоне Мичуринский. (подробнее)

На правом берегу Красноярска ссора между водителями на «Порше» и «Витце» закончилась ДТП

На правом берегу Красноярска водитель на «Порше» устроил преследование автолюбительнице на «Витце», которая не уступила ему дорогу. Девушка рассказала в соцсетях, что водитель «Порше» подрезал её и прижимал к обочине, что, в конечном итоге, спровоцировало ДТП. (подробнее)

В Красноярском крае осудили двоих мужчин, до смерти забивших прохожего дорожными знаками

Двое жителей Боготола напились и решили поехать в село Медяково. По дороге мужчины вырвали два дорожных знака с обочины и в таком виде пошли гулять по поселку. По пути они встретили местного жителя и стали его избивать дорожными знаками. (подробнее)