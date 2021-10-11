В Красноярском крае осудили двоих мужчин, до смерти забивших прохожего дорожными знаками

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В красноярском крае суд приговорил к 15 и 17 годам лишения свободы двоих жителей Боготола, которые по пьяни избили до смерти прохожего дорожными знаками. Как сообщает прокуратура, приговор в законную силу еще не вступил.

Все случилось еще в сентябре 2020 года. Двое жителей Боготола напились и решили поехать в село Медяково, чтобы собрать там дикорастущую коноплю. По дороге мужчины вырвали два дорожных знака с обочины и в таком виде пошли гулять по поселку. По пути они встретили местного жителя и стали его избивать дорожными знаками. Удары металлическими конструкциями оказались смертельными – от полученных повреждений прохожий скончался на месте.

В отношении наркоманов завели уголовное дело по статье «Убийство». Суд приговорил мужчин к 15 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к ограничению свободы на 1 год 6 месяцев. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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