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Общество11 октября 2021 13:44

Администрация Красноярска получила землю для строительства школы в Образцово

Обмен земель длился около двух лет
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Теперь в микрорайоне Мичуринский появится новая школа

Теперь в микрорайоне Мичуринский появится новая школа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершился длительный обмен земель для строительства школы в ЖК Образцово. Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, мэрия спустя 2 года получила землю для возведения учебного заведения в микрорайоне Мичуринский.

Постройка школы запланирована на 1280 мест. Проект будет использован типовой, который уже получил положительное заключение государственной экспертизы, одобрен Министерством строительства РФ и неоднократно был реализован в Красноярске. Теперь, когда вопрос с землей решен, в рамках бюджетного процесса будет решен и вопрос с финансированием. При условии определения источников финансирования строительство школы начнется в 2023 году.

Строительство учебного заведения было осложнено тем, что земля в Мичуринском микрорайоне была обременена правами третьих лиц. Был запущен механизм обмена, но из-за того, что такую процедуру проводили впервые – реализация затянулась на два года.

В сентябре сделка вышла на финишную прямую: с собственником двух участков в ЖК «Образцово» ООО «Кредитстрой» был подписан договор. Вместо них компания получила равнозначные земельные участки в других районах города.