На правом берегу Красноярска ссора между водителями на «Порше» и «Витце» закончилась ДТП

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

На правом берегу Красноярска водитель на «Порше» устроил преследование автолюбительнице на «Витце», которая не уступила ему дорогу. Девушка рассказала в соцсетях, что водитель «Порше» подрезал её и прижимал к обочине, что, в конечном итоге, спровоцировало ДТП. Разборки между водителями попали на камеры видеонаблюдения.

Инцидент начался на Предмостной площади вечером 10 октября.. Красноярец на черном «Порше» собирался из левой полосы повернуть на Коммунальный мост. Женщина на белой «Тойоте Витц», двигаясь по правой полосе, не пропустила автомобиль и проехала по кольцу. Но водитель «Порше» не оценил, что его не пропустили, мужчина не повернул на мост и стал преследовать женщину.

- Я проезжала по кольцу Предмостной площади, по внешней полосе в сторону Матросова, водитель на чёрном авто решил проехать с внутреннего на коммунальный мост, честно, я его не видела, но и ехала я по правилам ПДД! - пишет участница ДТП. - В общем, этот недомужик решил со мной разобраться, преследовал от самого кольца по Матросова в сторону Свердловской, пытаясь скинуть с дороги, подрезал и резко тормозил. Я остановилась, он подошёл и сказал, что я не пропустила его, и плюнул в меня! Я хотела объехать его, продолжила движение, но он продолжил меня прижимать к обочине и подрезать.

В ГИБДД пояснили, что оба водителя были трезвые, но без ОСАГО. Сотрудники ГИБДД оформили ДТП, на административной комиссии будет дана правовая оценка каждому из участников ДТП.

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