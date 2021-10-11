На новой неделе в Красноярске похолодает до -5 градусов

На рабочей неделе в Красноярске похолодает до -5 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущей рабочей неделе в Красноярске ожидается похолодание до -5 градусов. Как сообщает GISMETEO, возможны снег и сильные порывы ветра до 13 метров в секунду.

В понедельник 11 октября в Красноярске днем ожидается около +4 градусов. Будет пасмурно, возможен снег с дождем. Сила ветра – 3-8 метров в секунду. Ночью похолодает до -1 градуса. Атмосферное давление 746-752 мм рт. ст.

Во вторник днем будет солнечно и без осадков, но температура опустится до +1 градуса. Ветер стихнет до 2-6 метров в секунду. Ночью же синоптики ожидают около -5 градусов, без осадков. Атмосферное давление поднимется до 753-759 мм рт. ст.

В среду днем немного потеплеет – до +3 градусов. Синоптики ожидают малооблачную погоду и без осадков. Ветер же станет сильнее – до 3-9 метров в секунду. Ночью похолодает до -5 градусов, а атмосферное давление повысится до 760-762 мм рт. ст.

В четверг днем столбик термометра поднимется до +4 градусов. Солнце скроется за тучами, ожидаются снег с дождем. 14 октября станет самым ветреным днем недели, возможны порывы до 14 м/с. Ночью заморозков не будет – до +1 градуса. Атмосферное давление 758-760 мм рт. ст.

В пятницу погода изменится незначительно. Днем около +4 градусов, облачно с прояснениями. Синоптики ожидают снег с дождем. Ветер – около 5-13 м/с. Ночью же температура опустится до -1 градуса. Атмосферное давление же повысится 758-764 мм рт. ст.