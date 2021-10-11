Камеры видеофиксации нарушений ПДД в Красноярске 2022: где находятся, список адресов Фото: Мария ЛЕНЦ

Камер видеофиксации нарушений ПДД в Красноярске 2022 станет больше. Как сообщает КрУДор, на трассах появится еще 20 комплексов видеофиксации, а в августе 2021 года в Красноярске заработало 14 таких комплексов. Публикуем список адресов, где находятся камеры, и рассказываем, где они находятся.

Где стоят новые камеры видеофиксации нарушений в Красноярске 2022: адреса

Фото: Мария ЛЕНЦ

- улица Шумяцкого, 1 – мкрн «Северный»

- пересечение улиц Молокова и Авиаторов – мкрн «Взлетка»

- пересечение улиц Алексеева и Авиаторов - мкрн «Взлетка»

- пересечение проспекта Красноярский рабочий и улицы Корнетова – Кировский район

- пересечение улиц Матросова и Семафорная – Свердловский район

- Северо-Енисейская, 42 – Железнодорожный район

- пересечение улиц Мичурина и Волгоградская – Ленинский район

- пересечение улица Крайняя и Астраханская – Ленинский район

- улица Грунтовая, 17/11 – Ленинский район

- пересечение улиц Партизана Железняка и Октябрьская - мкрн «Взлетка»

- ул. Свердловская, 15 – Свердловский район

- пересечение проспекта Красраб и улицы Крылова – Ленинский район

- улица Семафорная, 289 – Кировский район

- улица Кутузова, 20 – Кировский район

- улица 60 лет Октября, 117а – Кировский район

- проспект Красраб, 56 – Ленинский район

- проспект Красраб, 120 – Кировский район

- улица Вавилова, 100 – Кировский район

- улица Мичурина, 3 – Ленинский район

- Емельяновский район, автодорога «Подъезд к аэропорту имени Хворостовского», 9 км.

Когда заработают новые дорожные камеры в Красноярске 2022

Как рассказал замруководителя по информационным технологиям КрУДор Михаил Буйлов, запуск 20 комплексов видеофиксации нарушений ПДД в Красноярске запланирован на начало 2022 года.

Какие нарушения ПДД будут фиксировать новые дорожные камеры в Красноярске 2022

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все новые комплексы фиксации нарушений являются классическими: они будут определять проезд автомобиля «на красный», выезд за стоп-линию, превышение скорости, повороты налево и направо.

Так, по адресам на улицах Шумяцкого, Вавилова и Северо-Енисейской камеры особенно рьяно будут следить за тем, чтобы водители предоставляли преимущество красноярцам на нерегулируемых пешеходных переходах.

Дорожная камера на перекрестке Партизана Железняка – Октябрьской будет регулировать движение по выделенной полосе для общественного транспорта.

Сколько камер видеофиксации ПДД работает в Красноярске и крае на 2021 год

Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодняшний день в Красноярском крае действует 106 постоянных рубежей, оборудованных стационарными комплексами фотовидеофиксации. Из них в Красноярске – 51. Ознакомиться со списком можно здесь.

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В Красноярске заработали 14 новых камер фиксации нарушений ПДД

ГИБДД Красноярска сообщают, что с 6 августа 2021 года начали работать 14 новых камер видеофиксации ПДД. В ведомстве подчеркивают, что 7 из них будут отслеживать нарушения водителями, которые не предоставили преимущество пешеходам на «зебрах». (подробнее)