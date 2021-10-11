Боятся ли медведи огня, как действовать при встрече с шатуном и можно ли убегать? Советы от директора нацпарка «Ергаки»

Боятся ли медведи огня, как действовать при встрече с шатуном и можно ли убегать? Советы от директора парка «Ергаки» Фото: Алексей СТЕФАНОВ

За лето в Красноярском крае было зафиксировано несколько случаев нападения медведей на людей. Кроме того, лесных хищников несколько раз видели у населенных пунктов, а кого-то даже пришлось застрелить полицейским. В октябре шанс встречи с медведем снижается, но вместе с тем повышается риск «нарваться» на шатуна. Спасением могут стать даже самые неожиданные вещи. Директор нацпарка «Ергаки» Игорь Грязин рассказал «КП-Красноярск», что может спасти при встрече с голодным медведем.

Что нужно делать при встрече с шатуном, а что – ни в коем случае

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

По словам Игоря Грязина, самое главное – быстро сориентироваться и не впадать в панику:

- Медведя-шатуна может отпугнуть сильный шум. Это может быть петарда, фальшфейер. Но сделать это нужно очень оперативно, так как медведь ждать вас не будет. И ни в коем случае нельзя бежать. Это самое страшное, что может случиться при встрече с медведем. У шатуна сразу срабатывает рефлекс хищника, чисто на инстинктах. Шансов в таких случаях практически нет.

Можно ли отпугнуть медведя огнем?

Фото: Мария ЛЕНЦ

На вопрос, есть ли у медведя инстинктивный страх перед пламенем, Игорь Грязин ответил, что сильно рассчитывать на это не стоит:

- Медведи эволюционировали в условиях постоянных пожаров. Конечно, медведь не полезет в огонь, но и сильно его не боится. Да и пока вы разожжете пламя, медведь просто наблюдать за этим точно не будет. Лучше использовать фальшфейер, но действовать необходимо очень быстро.

Кто агрессивнее – самки медведя или самцы?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Если в период гона (с середины до конца июля), то, безусловно, самцы. Но самки с медвежатами ничуть не уступают в агрессии. Нет такого, что «девочки» добрее «мальчиков». Медведь он и есть медведь. Да и так сразу на глаз не определить самка перед вами или самец.

Есть ли отличительные черты в поведении именно шатунов?

Голодные медведи просто ничего не боятся. Чтобы отпугнуть их – необходимо сделать вид, что ты больше, чем есть на самом деле, если вы в группе, то ни в коем случае не разбегаться, создать максимум шума и если отпугнуть все же не удалось, то обороняться всеми доступными способами!

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