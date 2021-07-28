В Красноярском крае медведь напал на группу московских туристов в Ергаках

Медведь, напавший на группу туристов в прошлый раз Фото: Национальный парк Ергаки

Очередное нападение медведя на людей произошло в Ергаках. На этот раз вдали от пешеходных и популярных троп. Как сообщает дирекция парка, ЧП случилось 27 июля. Группа опытных туристов из Москвы отправилась в спортивных поход для получения очередной категории. К несчастью, в Ергаках их настиг лесной хищник. Трое путешественников сбежали, а по информации МВД еще один мужчина погиб.

Но, как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Следственном комитете, на данный момент нет уверенности, что 42-летний мужчина, находившийся в составе группы, мертв, так как тело пока еще не обнаружено.

Оказалось, что туристы сами сообщили о нападении медведя, правда уже после того, как им удалось сбежать и выбраться к людям на базу, где есть связь. Место для похода было выбрано очень сложное, местность труднодоступная - в районе 9 озер хребта Араданский. Хищник набросился на людей в 6 утра, а стало известно об этом только к вечеру – трое спасшихся весь день провели в пути до базы.

Как пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» в МВД, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. На место трагедии уже направлена совместная группа из полиции, спасателей, работников парка и охотоведов. Факт гибели зарегистрирован в МВД официально, назначена проверка.

В пресс-службе СК пояснили, что на место также отправилась их следственная группа на вертолете.

Дирекция парка отмечает, что на территории Араданского хребта не осуществляется регулирование численности медведей в связи с отсутствием сил и средств.

Также руководство обратилось в Министерство экологии и рационального природопользования региона и к главам Ермаковского и Каратузского районов для полного закрытия территории природного парка «Ергаки» для посещения, либо ограничении территории для занятия пешеходным туризмом до установки устойчивого снежного покрова.

Туристов настоятельно просят отложить свою поездку в природный парк «Ергаки» до принятия официального решения по закрытию или ограничению посещения парка.

Напомним, что это уже второе нападение медведя на туристов в национальном парке «Ергаки» за это лето. В прошлый раз погиб 16-летний подросток и серьезно пострадал совершеннолетний парень, лицом к лицу столкнувшиеся с хищником вблизи туристических троп.

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