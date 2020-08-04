Что делать, если встретил медведя в лесу: пять важных советов

18 июня, Сахалин, Холмский район. Медведь загрыз пенсионерку на даче – причем соседи пытались ее отбить, но бесполезно. Хищник стал на них кидаться, а после утащил жертву в лес.

27 июня, Колыма, в 150 километрах от поселка Омсукчан нашли тело 68-летнего участника геологоразведочной экспедиции.

9 июля, Красноярский край, 39-летня местная жительница возвращалась домой пешком от домика на озере и стала жертвой двух хищников.

20 июля, Камчатка, село Чаловка. В его окрестностях пропал 63-летний мужчина, который ушел косить сено. Его обнаружили погибшим 25 июля. Это данные только за два месяца, и то далеко не полные. А приближается самый рисковый сезон – практически массового сбора ягод и грибов. Как при встрече со зверем свести риск к минимуму, рассказал «Комсомольской правде» опытный специалист, Павел Борзых, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

1. Когда медведь идет в атаку?

Важно: обычно медведь нападает на человека в очень редких случаях. Но (!) здесь есть пять исключений: если побеспокоить хищника в зимней берлоге или захватить врасплох с добычей. Очень опасен раненый зверь, «шатун» и медведица, защищающая детеныша.

Медведь редко нападает самФото: Алексей СТЕФАНОВ

Лучше предупредить о своем присутствии: повесьте на рюкзак колокольчик, громко разговаривайте или пойте песни. Не стоит забредать в густые кусты, заросли, буреломы. Там больше вероятность столкнуться с «хозяином тайги».

2. Зачем хищник приходит в лагерь?

Если разбили лагерь в лесу или встали на привал, проследите, чтобы не оставлять рядом продукты. Нет смысла также закапывать их поглубже. Медведь с его острым нюхом придет на запах еды.

Пищевой мусор туристам лучше сжечь. А владельцам дач/домов в деревни – вывезти отходы на свалку.

И еще один момент: предположим, вы заметили в лесу останки мелких животных или куски рыбы. Ни за что не походите поближе, немедленно уносите ноги. Скорее всего, здесь «обедал» бурый медведь. И, если застать его с добычей, он почти 100% перейдет в нападение.

3. Держим дистанцию

Передвигаясь по тайге или тундре, обратите внимание, чтобы не воспользоваться – пусть и случайно – медвежьей тропой. Как ее узнать? Это две цепочки «ямок», расстояние между которыми примерно 20 сантиметров.

Теперь про собак. Если взяли в лес пса, который не боится медведей, злобно реагирует на них, он может защитить вас от нападения. Однако учтите: домашние животные и их корм тоже могут приманить хищников.

Впрочем, медведь может приблизиться просто из интереса. Он может проявить любопытство к тому, что вы едите. Например, начать ходить кругами с подветренной стороны, пытаясь почувствовать запах. Оказавшись рядом, медведь может медленно и осторожно подойти. При этом он насторожит уши и поднимет голову.

4. С хищником нужно… говорить

Любопытный (или проверяющий человека) медведь в одну секунду может превратиться в опасного хищника. В одном случае: если не сумеете дать отпор, и он увидит в вас добычу. Как же правильно себя вести?

Заметив медведя, остановитесь. Следя за ним, максимально тихо начинайте двигаться в сторону, сделав широкий крюк. Чем ближе окажетесь к медведю, тем вероятнее у него включится «оборона».

Предположим, медведь приближается. Смотрите, не меняется ли его поведение. С одной стороны, старайтесь не казаться угрожающим, остановитесь. Можно даже заговорить – но уверенно. Это поможет успокоиться – и вам, и ему.

Иногда медведь не может распознать, кто вы. Тогда он может подойти еще ближе, даже встать на задние лапы. Тогда надо попробовать отходить назад по диагонали, но ОЧЕНЬ медленно. Если хищник последует за вами, сразу же встаньте, не сходите с места. Имейте в виду: если медведь просто стоит с опущенными лапами – это всего лишь поза любопытства, он вряд ли опасен.

5. Ни шагу назад

Крайний случай: медведь вас заметил, идет навстречу. Не вздумайте кричать или швырять что-то в него! Вы сами спровоцируете атаку. Убегать тоже бессмысленно – медведь всегда будет быстрее вас.

Соберитесь, постарайтесь говорить с ним как можно увереннее.

Если зверь остановится, незаметно начинайте увеличивать расстояние между вами (уходите вбок – как писали выше). На этом этапе медведь может отказаться продолжать столкновение и уберется, если он не слишком агрессивен.

Предположим, у вас не получилось отпугнуть медведя, когда тот был на расстоянии. И он несется на вас. Тут варианта два: видите, что медведь защищается, притворитесь мертвым. Обязательно прикройте голову, сомкнув пальцы в замок на затылке. Медведи часто норовят задеть лицо, если оно не укрыто. Для этого он может перевернуть вас на спину. Попробуйте перекатиться по земле, пока опять не будете лицом вниз.

И второй случай – если нападает, надо сопротивляться. Медведю нужно дать понять, что вы готовы вступить в бой, если кинется. Вы можете повышать голос, стучать по деревьям. Но нельзя имитировать рычание зверя или вопить пронзительно – результат будет обратным.

Можно попытаться выглядеть крупнее, чем вы есть. Топните ногой, сделайте шаг или два навстречу. И медленно поднимитесь выше – на бревно или камень. Пригрозите любым предметом, который попадется. Главное – будьте угрожающим, и тогда хищник может спасовать.