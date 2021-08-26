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Происшествия26 августа 2021 7:06

Участковый застрелил из пистолета медведя, пробравшегося на территорию школы в Красноярском крае

Пестун незадолго до этого напугал жителей села Белый Яр под Ачинском, появившись среди жилых домов
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Участковый застрелил медведя в Красноярском крае

Участковый застрелил медведя в Красноярском крае

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае участковый застрелили медведя, вышедшего к людям в селе Белый Яр. Тимур Корнаухов вместе с инспектором охотнадзора разыскивал хищника в лесу, после того, как перепуганные сельчане сообщили об опасности. Полицейский надеялся отогнать зверя от села, но в итоге все закончилось тем, что его пришлось застрелить.

Пестуна заметили первый раз бегающим по сельским улицам. Не исключено, что зверь сам был напуган, оказавшись среди домов и машин. На людей, снимающих его на камеры, он не обращал никакого внимания. Очевидцы поспешили вызвать полицию, и первая встреча участкового с медведем закончилась благополучно для всех - хищник сбежал в чащу. Но вскоре, видимо, в поисках еды, вернулся снова. На этот раз, на территорию сельской школы.

Первая встреча с медведем закончилась благополучно для всех - хищник сбежал в чащу. Но вскоре, видимо, в поисках еды, вернулся снова. Фото: Ачинск, общественное движение

Первая встреча с медведем закончилась благополучно для всех - хищник сбежал в чащу. Но вскоре, видимо, в поисках еды, вернулся снова. Фото: Ачинск, общественное движение

- Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Лейтенанту полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края.

Никто из жителей села от лап хищника не пострадал.

Медвежонок в Белом Яре
Участковый застрелил из пистолета медведя, пробравшегося на территорию школы в Красноярском крае
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