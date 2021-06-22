Стали известны подробности нападения медведя на туристов в нацпарке Ергаки

Стали известны подробности нападения медведя на группу из тринадцати туристов в Ергаках Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Спасатели выводят группу туристов с озера Медвежье в национальном парке Ергаки в Красноярском крае, по предварительным данным, выносят пострадавшего туриста. Все случилось 21 июня. По первой информации, хищник напал на группу отдыхающих. Убил 16-летнего подростка, одного человека ранил и только потом отступил. Было непонятно – как он решился зайти в оживленный лагерь, где были палатки, шум, разговоры, возможно, костры, - даже если был сильно голоден?

Однако, картина проясняется с появлением новых подробностей. По неподтвержденной пока информации, 16-летний мальчик - не участник группы, а один из местных жителей. За вознаграждение он помогает туристам, вот и в этот раз отправился в ближайшее село за продуктами. Но напоролся на пути на хищника, который пошел в атаку... Поскольку ребенка долго не было, двое туристов отправились ему навстречу. И неподалеку от лагеря застали леденящую картину: хищник терзал тело убитого...

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Увидев людей, медведь снова пошел в атаку – один из туристов лег на землю и замер, притворившись мертвым, - рассказал «КП» один из местных жителей, (здесь уже все слышали о трагедии). – У второго был нож, и он стал отбиваться. Но медведь напал на него, ранил, ему требуется помощь врача.

Что представляет собой озеро Медвежье, где случилась беда? Оно является одним из главных туристических пунктов нацпарка Ергаки. Находится на юге национального парка в 8 километрах от трассы Р-257.

- Свое название озеро получило как раз благодаря тому, что там часто замечали медведей, - рассказывают в администрации Ермаковского района.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Увы, на этот раз название сыграло роковую роль...

- Медведя застрелили, - подтвердили «КП» в дирекции природного парка «Ергаки». – Почему он напал? Он мог быть больным, и не мог добывать себе еду, или уже раньше совершал нападение – хищники, которые раз это делали, становятся особенно опасными, на этот раз он обезврежен. Его удалось застрелить не сразу, он убежал, охотники его искали, как долго, не знаем, но это заняло значительное количество времени. Руководство нацпарка тоже выходило на место, все случилось ночью, работали практически до утра. Задача была помочь вывести людей и найти следы хищника.

Что сказать о маршруте?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Никакой связи в этом районе нет. Сотовые не ловят, а ближайший кемпнинг «АлпТрек» находится в паре километров на юго-восток. Еще восточнее на километр находится стоянка.

Ближайший населенный пункт – село Ермаковское находится в 116 километрах от озера.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Место не простое, опасное, здесь много хищников, всегда надо соблюдать меры предосторожности. С другой стороны, здесь достаточно людно, всегда есть туристы, протоптана тропа, и может, поэтому люди начинают ощущать себя в безопасности, когда вокруг много народу. Но это не так, в одиночку ходить ни в коем случае нельзя, и быть бдительным при разбивании лагеря. Оставленная еда, отсутствие костра или дежурного – всегда большие риски. Мы очень сочувствуем родным погибшего и всей группе, пережившей такой большой стресс.

Важно!

Информация разнится и постоянно меняется, - все данные являются предварительными.

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