Это поможет вам выжить в лесу: как выглядят и пахнут экскременты медведя Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Красноярском крае расцветает осень. Многие отправляются на природу за грибами и ягодами, но, как известно, сибирская тайга полна опасностей. В это время по лесам рыщут медведи. Сентябрь для них – это практическая последняя возможность перед спячкой добрать то, что было недобрано летом. Мы уже писали о том, что делать, если рядом медведь. Но один из факторов, которой поможет спасти жизнь, часто остается недооцененным. Рассказываем, как выглядят и пахнут экскременты медведя.

Мы поговорили с заместителем директора по научной работе Заповедника «Хакасский» Викторией Шуркиной о том, как выглядят медвежьи экскременты, чем пахнут и что делать, если наткнулись на них в лесу.

Фото: КАРНОУХОВА Евгения, госинспектор заповедника "Тунгусский"

Как выглядят экскременты медведя?

Медвежьи экскременты всегда выглядят кучкой или лепешкой, так называемый «черничный пирог». Дело в том, что на куче медвежьего помета множество непереваренных ягод. Куча весьма крупная, зависит, от возраста медведя.

Свежесть экскрементов можно определить следующим образом. Если «пирог» теплый, так сказать, с пылу с жару, с парком, то кал свежий. Для пущей уверенности можно потрогать рукой или веточкой. Если кал необветренный, сохраняет форму и пахнет, то значит, что медведь рядом. Поэтому место необходимо покинуть, как можно быстрее.

Как пахнут экскременты медведя?

Запах медвежьих экскрементов достаточно резкий и неприятный. Пахнет помет тухлостью и несвежими продуктами. Запах достаточно сильный. Если «пирог» свежий, то почувствовать вонь можно даже на расстоянии 5 метров. Чаще всего запах тянется по земле.

Что делать если наткнулись на экскременты медведя?

Виктория Шуркина уточнила, что опасность чаще всего представляют прикормленные медведи, которые привыкли к человеку и к тому, что они дают им еду.

В заповедниках же медведи неприкормленные и не воспринимают человека, как источник еды. Поэтому паниковать не стоит, нужно спокойно покинуть место обнаружения экскрементов, громко разговаривая и шумя.

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