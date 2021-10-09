Последние новости Красноярска на 8 октября 2021: сообщения о пытках в ИК-31, убийство таксистки и «коронавирусные» мошенники Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 8 октября 2021.

ГУФСИН края проводит проверку после сообщений о пытках в красноярской ИК-31

ГУФСИН Красноярского края проводит служебную проверку после сообщений в СМИ о пытках в ЕПКТ ИК-31, которая находится в Красноярске. Якобы в колонии заключенным выкручивают руки и ноги, бьют электрошокером и заворачивают в матрас. (подробнее)

В Красноярском крае задержали мужчину, жестоко убившего 68-летнюю таксистку и сбросившего её тело в колодец

В селе Пятково, Красноярский край, силовики задержали мужчину, ограбившего и жестоко убившего 68-летнюю женщину-таксистку, чье тело он после расправы бросил в колодец. Как сообщают в Следственном комитете, убийство произошло поздним вечером 3 октября. (подробнее)

Мошенники от имени краевых властей просят денег у красноярцев на покупку вакцины от коронавируса

В Красноярском крае активизировались мошенники, которые просят местных жителей перевести деньги на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщает оперштаб, аферисты действуют от имени краевых властей. Письма, в которых мошенники от имени зампреда правительства Красноярского края просят «скинуться» на вакцину, рассылаются по предприятиям региона. (подробнее)

Собирали по частям: красноярские хирурги за 3 часа восстановили лицо мужчины после автокатастрофы

В конце сентября БСМП Красноярска после страшной аварии поступил мужчина с жуткими травмами. Особенно пострадало лицо красноярца. Врачи составили список повреждений: перелом верхней челюсти по типу Ле Флор II, оскольчатый перелом лобной кости. (подробнее)

В Красноярске на выходных ожидается потепление до +9 и ветер 20 метров в секунду

На выходных 9-10 октября в Красноярске существенно потеплеет, однако погода останется переменчивой. По данным Гидрометцентра, будет пасмурно и ветрено. По прогнозу синоптиков, в субботу 9 октября днем потеплеет до +9 градусов. (подробнее)