Собирали по частям: красноярские хирурги за 3 часа восстановили лицо мужчины после автокатастрофы. Фото: kraszdrav.ru

В конце сентября БСМП Красноярска после страшной аварии поступил мужчина с жуткими травмами. Особенно пострадало лицо красноярца. Врачи составили список повреждений: перелом верхней челюсти по типу Ле Флор II (поперечный перелом до линии глазниц), оскольчатый перелом лобной кости (самая тяжелая травма, которая зачастую становится смертельной).

Фото: kraszdrav.ru

Первоочередной задачей было спасти пациенту жизнь, после чего восстановить изуродованное лицо. При этом травмы были настолько тяжелыми, что за работу пришлось взяться двум бригадам хирургов: челюстно-лицевым и нейрохирургам.

Мультибригада работала в одной операционной, где хирурги провели пострадавшему реконструкцию лобной кости. Лицо мужчины собирали буквально по частям. И у врачей получилось!

- Был устранен диастаз (расхождение), отломки были зафиксированы при помощи титановых сеток и титановых пластин, с применением титановых винтов. Также была произведена репозиция прикуса. Верхняя челюсть была зафиксирована, ее правильное положение было достигнуто за счет наложения титановых пластин, установлены картикальные винты, - сообщают в пресс-службе БСМП.

В больнице добавили, что операция длилась более трех часов. Хирурги старались максимально избежать швов на лице, поэтому челюсть оперировали через ротовую полость. Пластина на лбу расположена под волосяной частью головы.

Фото: kraszdrav.ru

После операции пациент пошел на поправку и продолжил восстановление уже в стационаре, но, естественно, под наблюдением нейрохирургов. Сейчас мужчина уже практически здоров и готовится к выписке.

Состав операционной бригады:

Башарина Олеся Николаевна – врач стоматолог хирург;

Крючков Артем Константинович врач челюстно-лицевой хирург;

Хозеев Дмитрий Владимирович врач нейрохирург;

Данилова Валентина Федоровна – операционная медицинская сестра;

Колосов Денис Викторович – врач анестезиолог-реаниматолог.

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