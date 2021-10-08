В Красноярском крае задержали мужчину, жестоко убившего 68-летнюю таксистку и сбросившего её тело в колодец

Колодец, где нашли тело таксистки фото: СК

В селе Пятково, Красноярский край, силовики задержали мужчину, ограбившего и жестоко убившего 68-летнюю женщину-таксистку, чье тело он после расправы бросил в колодец. Как сообщают в Следственном комитете, убийство произошло поздним вечером 3 октября.

По версии следствия, 25-летний житель Пятково задумал ограбить таксистку. Он позвонил пенсионерке, занимавшейся частным извозом, чтобы та довезла его до села Бобровка. Когда они оба оказались в машине, то мужчина начал угрожать водительнице ножом, требуя, чтобы она выдала ему пин-коды от её банковских карт. Когда таксистка их сообщила, то убийца ударил ножом её в шею, перетащил на заднее сидение и вернулся к себе домой. Затем вновь сел в машину и нанес женщине множество ранений ножом.

Чтобы скрыть следы преступления, житель Пятково сбросил тело таксистки в колодец, который располагался на территории его дома.

Затем мужчина отправился в Красноярск на машине пенсионерки и снял 80 000 рублей с её банковских карточек.

Подозреваемого в убийстве оперативно задержали, было заведено уголовное дело по статье «убийство», расследование продолжается. Сейчас мужчина находится под стражей.

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