В Красноярске на выходных ожидается потепление до +9 и ветер 20 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

На выходных 9-10 октября в Красноярске существенно потеплеет, однако погода останется переменчивой. По данным Гидрометцентра, будет пасмурно и ветрено.

По прогнозу синоптиков, в субботу 9 октября днем потеплеет до +9 градусов. Ожидается пасмурная и облачная погода, но без осадков. Однако вместе с потепление на Красноярск обрушится шквалистый ветер с порывами от 7 до 20 метров в секунду.

Ночью похолодает до +4 градусов, а сильный ветер сохранится. Также возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в течение суток – около 738 мм рт. ст.

В воскресенье 10 октября температура днем составит +9 градусов. Погода останется пасмурной, ожидается небольшой дождь. Ветер немного стихнет, но порывы останутся сильными – 5-10 метров в секунду.

Ночью температура понизится до +1 градуса. Синоптики обещают снег с дождем, а ветер стихнет до 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток – 737-738 мм рт. ст.