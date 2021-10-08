Мошенники от имени краевых властей просят денег у красноярцев на покупку вакцины от коронавируса. Фото: оперштаб Красноярского края

В Красноярском крае активизировались мошенники, которые просят местных жителей перевести деньги на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщает оперштаб, аферисты действуют от имени краевых властей.

Письма, в которых мошенники от имени зампреда правительства Красноярского края просят «скинуться» на вакцину, рассылаются по предприятиям региона.

- Информируем, что данные письма рассылают мошенники, обращение является подделкой. На данный момент в Красноярском крае нет проблем с поставками вакцины. Препаратами обеспечены все пункты вакцинации региона,- передают в оперштабе Красноярского края.