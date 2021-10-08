ГУФСИН края проводит проверку после сообщений о пытках в красноярской ИК-31 Фото: Мария ЛЕНЦ

ГУФСИН Красноярского края проводит служебную проверку после сообщений в СМИ о пытках в ЕПКТ ИК-31, которая находится в Красноярске. Якобы в колонии заключенным выкручивают руки и ноги, бьют электрошокером и заворачивают в матрас. Как сообщают в пресс-службе ведомства, прокуратура в 2017 году проводила проверку в учреждении, но никаких нарушений не выявила.

В краевом ГУФСИН отмечают, что сейчас заключенные, отбывающие наказание в ИК-31 состоят на профилактическом учете у администрации колонии. Большая часть осужденных здесь является участниками или лидерами банд, клоны к побегам и нападению на представителей власти, к захвату заложников и членовредительству.

Более того, большинство заключенных ИК-31 являются насильниками, педофилами, убийцами и приверженцами радикального ислама:

- Большинство осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе насильственного характера (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, убийства, грабежи, совершенные группой лиц и т.п.), часть осужденных оправдывают радикальный ислам, - поясняют в пресс-службе.

При этом в ГУФСИН подчеркивают, что пенитенциарные учреждения края всегда открыты для общественного контроля. По каждому выявленному факту избиения заключенных проводятся проверка. Однако ничего незаконного в последнее время не выявлялось:

- Учреждения ГУФСИН, в том числе ИК-31, регулярно посещают омбудсмен в Красноярском крае, представители региональной Общественной наблюдательной комиссии и правозащитники. Также о каждом случае применения физической силы и спецсредств уведомляются органы прокуратуры края, - добавили в ведомстве.

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