Последние новости Красноярска на 1 октября 2021: «Доширак» за 20 тысяч рублей, прогноз погоды на октябрь и сбой системы оплаты проезда в общественном транспорте Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 1 октября 2021.

Снег только в конце месяца, но «бабьего лета» не будет. Метеорологи рассказали, какую погоду ждать красноярцам в октябре 2021

В пресс-центре «Комсомольской правды - Красноярск» прошла ежемесячная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на ближайший месяц. Экспертом выступил синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов. Он рассказал, какой погоды ждать красноярцам в октябре. (подробнее)

«Почувствуйте роскошную жизнь»: красноярец продает дефицитный «Доширак» по 19 990 рублей за пачку

Красноярск столкнулся с невиданным доселе дефицитом. С полок магазинов постепенно исчезает любимая многими лапша «Доширак». А вся проблема в приостановке производства по техническим причинам. (подробнее)

В Красноярске автобусы временно перестали принимать оплату за проезд по банковским картам из-за сбоя в системе

В красноярских автобусах временно приостановлена оплата за проезд банковскими картами из-за сбоя. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в департаменте транспорта, проблема возникла в 8:20 утра, и на 11 утра еще не решена. (подробнее)

В поселке под Красноярском застрелили кота известного красноярского тренера

В поселке Минино, Красноярский край, неизвестные застрелили породистого кота известного спортивного тренера Александра Герасимова. Об этом на своей странице в facebook рассказал телеведущий Владислав Власов. Домашнему любимцу породы мей-кун по кличке Джордан было всего три года. (подробнее)

На трассе Р-257 под Красноярском выпал снег

На красноярской трассе Р-257 с 53 по 79 километр выпал снег. Как сообщают в ГИБДД, на дороге образовалась снежная каша, что серьезно затрудняет движение автомобилей. Температура воздуха там сейчас около нуля градусов. (подробнее)