«Почувствуйте роскошную жизнь»: красноярец продает дефицитный «Доширак» по 19 990 рублей за пачку Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск столкнулся с невиданным доселе дефицитом. С полок магазинов постепенно исчезает любимая многими лапша «Доширак». А вся проблема в приостановке производства по техническим причинам. Об этом «КП-Красноярск» рассказали в сети супермаркетов «Командор».

Новость сразу "обросла" шутками и мемами, нашла отклик в социальных сетях, - и не только. В остроумии поупражнялись даже на сайтах объявлений - начали продавать «заначаку» «дошика».

На «Авито» житель Красноярска Никита выставил на продажу несколько пачек «Доширака» за 19 990 рублей. В объявлении указано, что в ассортименте имеется два вкуса – «красный» (говяжий) – для мужчин, и «зеленый» (куриный) – для женщин и детей:

- Продаю дефицитный в данное время товар - божественная лапша быстрого приготовления Доширак. Имеются 2 вкуса: для мужчин красный (говяжий), а также для женщин и детей зелёный(куриный). Почувствуйте роскошную и удобную жизнь вместе с этим уникальным продуктом. Внимание, предложение ограничено (в наличии 4 зеленых и 2 красных), - написал красноярец.

Скриншот того самого объявления с "Авито"

Кроме того, Никита продает один недоеденный «Доширак». И цена-то «смешная» - 10 тысяч рублей. А что поделать? За то, что любишь надо платить!

- Цена такая – потому что товар оригинальный, не подделка, и осталось совсем немного. У меня уже забрали три «зеленых» и один «красный». Остался один «красный» и еще три «зеленых», и один недоеденный, но им тоже интересуются, - рассказал Никита «КП-Красноярск».

Мужчина добавил, что звонков ему поступает много. Он пояснил, что решил выставить объявление, как только информация о дефиците лапши стала распространяться – «выставил объявление в нужное время».

При этом Никита подчеркнул, что и не думал «навариваться» на нехватке земляках. Напротив – все для людей:

- Вы не думайте, что я навариваюсь. Это не жажда легких денег. Просто я понимаю, что у людей есть необходимость, тем более в наше время, где его нигде не достать. А здесь за приемлемую цену – такой товар.

При этом Никита не единственный, кто решил заработать на дефиците. В Красноярске объявления о продаже «Доширака» начали возникать, как грибы после дождя. Цены разные: от 28 рублей до 10 тысяч.

Здесь можно купить лапшу чуть подешевле. Скришот объявления с "Авито"

Однако в «Командоре» заявили, что поставки лапши в магазины Красноярска восстановятся до конца 2021 года. Так что окончание голодных деньков не за горами.

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