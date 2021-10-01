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Общество1 октября 2021 7:06

В Красноярске автобусы временно перестали принимать оплату за проезд по банковским картам из-за сбоя в системе

Оплата доступна через приложение и наличкой
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярских автобусах временно приостановлена оплата за проезд банковскими картами из-за сбоя. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в департаменте транспорта, проблема возникла в 8:20 утра, и на 11 утра еще не решена.

Жителей Красноярска, передвигающихся на автобусах, предупреждают о том, что лучше с собой иметь наличные деньги или приложение для оплаты.

Напомним, что с 1 октября в Красноярске действует только новая версия приложения для оплаты за проезд «Транспорт Красноярска». Рассчитаться через предыдущую версию больше не представляется возможным. Обновить свое приложение до актуального состояния можно через специальный маркет, установленный на вашем смартфоне.