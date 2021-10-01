В Красноярске автобусы временно перестали принимать оплату за проезд по банковским картам из-за сбоя в системе

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В красноярских автобусах временно приостановлена оплата за проезд банковскими картами из-за сбоя. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в департаменте транспорта, проблема возникла в 8:20 утра, и на 11 утра еще не решена.

Жителей Красноярска, передвигающихся на автобусах, предупреждают о том, что лучше с собой иметь наличные деньги или приложение для оплаты.

Напомним, что с 1 октября в Красноярске действует только новая версия приложения для оплаты за проезд «Транспорт Красноярска». Рассчитаться через предыдущую версию больше не представляется возможным. Обновить свое приложение до актуального состояния можно через специальный маркет, установленный на вашем смартфоне.