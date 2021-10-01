В поселке под Красноярском застрелили кота известного красноярского тренера

Фото: facebook.com/vlasovtv

В поселке Минино, Красноярский край, неизвестные застрелили породистого кота известного спортивного тренера Александра Герасимова. Об этом на своей странице в facebook рассказал телеведущий Владислав Власов. Домашнему любимцу породы мей-кун по кличке Джордан было всего три года.

- Вчера застрелили моего кота... Скажите, что движет этим, так сказать «человеком», который берет ружьё и стреляет??? Он хочет есть? Он чувствует опасность? Или он обиженный судьбой неудачник?, - приводит слова Александра Владислав Власов.

Теперь тренер пытается найти убийцу, застрелившего его любимца Джордана. Он просит всех, кому что-либо известно о живодёре из посёлка Минино, сообщить об этом по телефону 7-903-920-24-45.