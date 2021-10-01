На трассе Р-257 под Красноярском выпал снег

Фото: ГИБДД

На красноярской трассе Р-257 с 53 по 79 километр выпал снег. Как сообщают в ГИБДД, на дороге образовалась снежная каша, что серьезно затрудняет движение автомобилей. Температура воздуха там сейчас около нуля градусов.

Но снег идет не только за городом, в самом Красноярске также есть районы, где уже выпали зимние осадки. Так жители Солнечного отмечают, что выпавший снег пока не ложится, только тает на мокром асфальте.

Госавтоинспекторы напоминают, что в такую погоду нужно быть внимательнее и осторожнее не только водителям, но и пешеходам, помнить об увеличивающемся тормозном пути и необходимости вовремя менять летнюю резину на зимнюю.