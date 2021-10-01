Снег только в конце месяца, но «бабьего лета» не будет. Метеорологи рассказали, какую погоду ждать красноярцам в октябре 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-центре «Комсомольской правды - Красноярск» прошла ежемесячная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на ближайший месяц. Экспертом выступил синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов. Он рассказал, какой погоды ждать красноярцам в октябре.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Каким в Красноярске был сентябрь 2021

Как рассказал Дмитрий Ульянов, минувший сентябрь в Красноярске оказался заметно холоднее нормы:

- Среднемесячная температура была +8,1 градус при норме +8,9 градусов. При этом в сентябре 2020 года среднемесячная температура было +10,8 градусов. По осадкам – 29 мм при норме 41 мм – это 71% от нормы. Было три пика потепления. Остальная часть месяца была ниже нормы. В общем и целом можно сказать, что наш прогноз на месяц сбылся лишь частично, - сказал синоптик.

Погода на октябрь в Красноярске 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам Дмитрия Ульянова, первая половина октября в температурном плане будет чуть ниже нормы. Однако вторая, напротив, чуть выше. При этом первого «настоящего» снега красноярцам придется ждать до конца месяца:

- В первую половину месяца возможно выпадение мокрого снега в определенные дни, но устойчивого снежного покрова ждать рано. Он может появиться только ближе к концу месяца, - пояснил эксперт.

Если говорить о декадах, то первая будет следующей:

Ночные температуры: от -2 до +2 градусов. Дневные – от +5 до +7 градусов, в отдельные дни возможны повышения до +8-13 градусов.

Вторая декада. Ночная температура: от -4 до +2 градусов. Дневная – от +3 до +5, в отдельные дни возможно повышение до +8-10 градусов.

В дальнейшем ночные температуры будут в районе от -2 до -7 градусов. Дневные же от 0 до +4 градусов, местами до +8.

Нормальной же в Красноярске считается среднемесячная температура около +1 градуса.

Будет ли бабье лето в Красноярске 2021

Увы, но в 2021 году «бабьего лета» в Красноярске можно не ждать.

- Сейчас многие интересуются, будет ли «бабье лето» в Красноярске в 2021 году. Увы, но уже нет. Повышенные температуры будут максимум в отдельные дни, да и не такие уж летние, - заключил Дмитрий Ульянов.