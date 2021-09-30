Последние новости Красноярска на 29 сентября 2021: подробности гибели лисы с Татышева, смерть одного из богатейших людей Красноярска и отмена концерта рэпера Face Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 20 сентября 2021.

На теле лисы, погибшей на острове Татышев в Красноярске, обнаружены следы зубов

Любимица красноярцев – лиса, тело которой обнаружили на Татышеве 28 сентября, погибла не от рук человека. Как сообщает пресс-служба Татышев-парка, на теле животного обнаружены следы зубов. (подробнее)

Скончался один из богатейших людей Красноярска Сергей Курьянов

Скончался Сергей Курьянов – генеральный директор и учредитель компании «Орион», которая является официальным дилером «Мерседес-Бенц» на территории Красноярского края. (подробнее)

Рэпер Face отменил свой концерт в Красноярске

Рэпер Face, настоящее имя Иван Дремин, отменил свой концерт в Красноярске. О чем объявил на своей странице в «Инстаграме». Выступление должно было состояться в ночном клубе Circus Сoncert-Hall 30 сентября, но за двое суток вдруг объявил о том, что этого не случится. (подробнее)

В Красноярске директора управляющей компании обвиняют в растрате на 91 миллион рублей

В период с января 2015 года по март 2017 года руководитель УК получил от собственников квартир более 91 миллиона рублей в качестве оплаты за коммунальные услуги. Однако на счета ресурсоснабжающих организаций они не попали. (подробнее)

В Красноярске в интернете появилось видео жестокого избиения женщины в подъезде

В подъезд заходят двое, мужчина и женщина. Еще в тамбуре молодой человек толкает спутницу, а когда она падает на пол, пинает ее несколько раз. Заходят к лифтам – и снова он бьет ее, теперь наотмашь по лицу. (подробнее)