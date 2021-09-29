Скончался один из богатейших людей Красноярска Сергей Курьянов. Фото: компания "Орион"

Скончался Сергей Курьянов – генеральный директор и учредитель компании «Орион», которая является официальным дилером «Мерседес-Бенц» на территории Красноярского края. Информацию подтверждают сотрудники компании, которые отзываются о своем руководителе с искренней скорбью. Причины смерти не уточняют, но по неофициальным данным он тяжело болел.

Известно, что свою компанию Сергей Курьянов открыл в 1996 году. Это семейный бизнес. По информации «Проспекта Мира» он владелец «Ориона» входил в список богатейших бизнесменов Красноярского края. За 2020 год активы предпринимателя составили более миллиарда рублей, выручка превысила 2,8 миллиардов, а чистая прибыль — 224,1 миллиардов рублей.

Добавим, что прощание с Сергеем Курьяновым состоится 1 октября по адресу: улица Партизана Железняка, 1ж, с 11:00 до 12:30 часов.