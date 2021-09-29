Рэпер Face отменил свой концерт в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Рэпер Face, настоящее имя Иван Дремин, отменил свой концерт в Красноярске. О чем объявил на своей странице в «Инстаграме». Выступление должно было состояться в ночном клубе Circus Сoncert-Hall 30 сентября, но за двое суток вдруг объявил о том, что этого не случится. Причем добавил, что отменяется концерт в Новосибирске. А концерты в Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах, где он запланировал осенний тур, под вопросом.

В качестве причин рэпер называет якобы нежелание властей городов видеть его у себя. Однако доказательств этому, кроме собственных слов, не привел.

Напомним, что 26 сентября в Красноярске должен был состояться концерт скандального Моргенштерна – вот по поводу его развернулась большая полемика. Сначала против него выступил Красноярский совет отцов, затем депутат Горсовета Вячеслав Дюков. Певец выступление отменил, но пообещал вернуться к этому вопросу весной следующего года.