На теле лисы, погибшей на острове Татышев в Красноярске, обнаружены следы зубов. Фото: Татышев-парк

Любимица красноярцев – лиса, тело которой обнаружили на Татышеве 28 сентября, погибла не от рук человека. Как сообщает пресс-служба Татышев-парка, на теле животного обнаружены следы зубов:

- При осмотре сотрудниками полиции, на шее лисы, нашли следы, похожие на укус животного, - пишут сотрудники парка в инстаграме.

Сейчас рабочая версия полиции состоит в том, что лиса пострадала от нападения собаки. Стражи порядка выясняют, случайное было нападение, либо кто-то натравил пса на лисицу, так как это животное практически не боялось людей. Она регулярно выходила к посетителям острова и стала уже одним из его символов.

Тело погибшей лисицы направлено на экспертизу, которая и укажет, что стало непосредственной причиной гибели лесной хищницы. Тем временем, 29 сентября стало известно об обнаружении еще одной мертвой лисы.

Лиса, обнаруженная в Свердловском районе. Фото: БЕЛОВА Светлана

На этот раз труп животного заметили жители Пашенного. Очевидица рассказала, что лисица лежала у автобусной остановки и некоторое время подавало признаки жизни, но подойти к умирающей лисе никто не решился.

А житель Красноярска Вадим Юшин призвал горожан выяснить, что все-таки случилось с животными – случайность или чей-то злой умысел. За любую информацию о гибели лисиц он пообещал 30 тысяч рублей:

- Объявляю денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за достоверную информацию, которая поможет полиции найти виновников этой ужасной трагедии, - написал Юшин на своей странице в инстаграме.

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