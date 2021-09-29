В Красноярске в интернете появилось видео жестокого избиения женщины в подъезде. Стоп-кадр видео

В Красноярске в социальных сетях появилось видео бытовых разборок. Добавим – очередное видео, потому что чем больше в подъездах новостроек устанавливают камер наблюдения, тем больше попадают в них случаи жестокости. И вот новый случай произошел на Лесопарковой, 33 (Октябрьский район).

В подъезд заходят двое, мужчина и женщина. Еще в тамбуре молодой человек толкает спутницу, а когда она падает на пол, пинает ее несколько раз. Заходят к лифтам – и снова он бьет ее, теперь наотмашь по лицу. Что-то выговаривает ей. Но когда открываются двери лифта, оба заходят в него, словно ни в чем не бывало. А это значит, что избитая женщина вряд ли станет подавать заявление на побои от своего, кто он там – муж или сожитель.

Судя по информации на видео, это произошло еще 27 сентября. В полиции на данный момент проводится проверка. Заявления от женщины им не поступало.