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Происшествия29 сентября 2021 5:11

В Красноярске директора управляющей компании обвиняют в растрате на 91 миллион рублей

Это деньги, которые УК два года собирала от жильцов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске директор управляющей компании растратил 91 миллион рублей

В Красноярске директор управляющей компании растратил 91 миллион рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следком завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Совета директоров ЗАО ПСК «Союз». Он обвиняется по статье «Растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Известно, что компания занималась строительством жилых домов. Затем, после их ввода в эксплуатацию и заселения, выполняла функции управляющей компании. В период с января 2015 года по март 2017 года руководитель УК получил от собственников квартир более 91 миллиона рублей в качестве оплаты за коммунальные услуги. Однако на счета ресурсоснабжающих организаций они не попали – ушли налево, по желанию обвиняемого.

В ходе расследования ПСК «Союз» был признан банкротом. Ущерб организациям за тепло, воду и электроэнергию частично был возмещен конкурсным управляющим – на сумму более 80 миллионов рублей. Остальные 11 миллионов, видимо, еще не взысканы. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.