Последние новости Красноярска на 24 сентября 2021: задержан юноша, готовивший нападение на техникум, установка елки для съемок фильма и рассказ мамы 13-летней девочки об откровенных снимках дочери
Фото: Мария ЛЕНЦ
«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 24 сентября 2021.
В Красноярском крае задержан парень, готовивший нападение на техникум
В Красноярском крае силовики смогли вовремя предотвратить ЧП и задержать парня, готовившего нападение на техникум. Об этом в интервью ТАСС заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. (подробнее)
В Красноярске на Площади Мира устанавливают ёлку для съемок новогоднего фильма
В Красноярске вовсю готовятся к съемкам заставки к популярному фильму «Ёлки», которые пройдут вечером 25 сентября. На Площади Мира уже устанавливают каркас для искусственной ёлки. (подробнее)
Мама 13-летней девочки из Красноярска рассказала, зачем делает откровенные фотографии дочери: «За первую фотосессию мы заработали 4 тысячи долларов»
История мамы из Красноярска прогремела в конце августа. Стало известно, что женщина по имени Инна создала сайт, на котором продавала провокационные фотографии своей 13-летней дочери. (подробнее)
Завтра в Красноярске состоится общегородской осенний субботник
Большая осенняя уборка пройдет в каждом районе. Убраться можно в своем дворе, офисе или на территории предприятия и на других городских территориях, где накопился мусор. (подробнее)
В Красноярске задержали мужчину, осквернившего мемориал Победы на правом берегу
В Красноярске полицейские задержали мужчину, осквернившего мемориал Победы на правом берегу краевой столицы. Как сообщают в МВД, горожанин зачем-то рассыпал мусор по площади, а на макеты снарядов надел урны. (подробнее)