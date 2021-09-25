Последние новости Красноярска на 24 сентября 2021: задержан юноша, готовивший нападение на техникум, установка елки для съемок фильма и рассказ мамы 13-летней девочки об откровенных снимках дочери Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 24 сентября 2021.

В Красноярском крае задержан парень, готовивший нападение на техникум

В Красноярском крае силовики смогли вовремя предотвратить ЧП и задержать парня, готовившего нападение на техникум. Об этом в интервью ТАСС заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. (подробнее)

В Красноярске на Площади Мира устанавливают ёлку для съемок новогоднего фильма

В Красноярске вовсю готовятся к съемкам заставки к популярному фильму «Ёлки», которые пройдут вечером 25 сентября. На Площади Мира уже устанавливают каркас для искусственной ёлки. (подробнее)

Мама 13-летней девочки из Красноярска рассказала, зачем делает откровенные фотографии дочери: «За первую фотосессию мы заработали 4 тысячи долларов»

История мамы из Красноярска прогремела в конце августа. Стало известно, что женщина по имени Инна создала сайт, на котором продавала провокационные фотографии своей 13-летней дочери. (подробнее)

Завтра в Красноярске состоится общегородской осенний субботник

Большая осенняя уборка пройдет в каждом районе. Убраться можно в своем дворе, офисе или на территории предприятия и на других городских территориях, где накопился мусор. (подробнее)

В Красноярске задержали мужчину, осквернившего мемориал Победы на правом берегу

В Красноярске полицейские задержали мужчину, осквернившего мемориал Победы на правом берегу краевой столицы. Как сообщают в МВД, горожанин зачем-то рассыпал мусор по площади, а на макеты снарядов надел урны. (подробнее)