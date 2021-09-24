В Красноярске задержали мужчину, осквернившего мемориал Победы на правом берегу

Фото: администрация Ленинского района

В Красноярске полицейские задержали мужчину, осквернившего мемориал Победы на правом берегу краевой столицы. Как сообщают в МВД, горожанин зачем-то рассыпал мусорпо площади, а на макеты снарядов надел урны.

Акт вандализма был совершен 8 сентября. Утром 9 сентября эту «картину» увидели коммунальщики и привели территорию в порядок. А затем администрация Ленинского района обратилась в полицию.

Выяснилось, что осквернил мемориал 30-летний житель Красноярска. Мужчина в содеянном признался, но никак не объяснил свои мотивы. Полиция проводит проверку.