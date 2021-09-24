Завтра в Красноярске состоится общегородской осенний субботник

Фото: администрация Красноярска

Большая осенняя уборка пройдет в каждом районе. Убраться можно в своем дворе, офисе или на территории предприятия и на других городских территориях, где накопился мусор.

Администрации районов готовы обозначить фронт работ. Так, в Свердловском районе дачники и добровольцы будут убирать территорию вдоль лестницы в районе СНТ «Здоровье» по дороге на Торгашинский хребет. Мусор там бросают туристы и отдыхающие. Территория очень протяженная, убирать ее выходили уже несколько раз за лето и осень, завтра работа будет продолжена. Также привести в порядок планируют набережную Енисея в районе домов 182-184 по проспекту им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе Предмостной площади ), а также территорию вдоль озер, расположенных вдоль улицы Судостроительная (в районе школы № 158).

В Кировском районе состоится очередной этап игры «Зеленый десант». Команды во время субботника будут убирать мусор на скорость. Зарегистрироваться можно через молодежный центр «Свое дело».

Субботники организуют и во дворах. Активные управляющие компании готовы обеспечить всех желающих инвентарем.

Традиция приводить город в порядок осенью зародилась еще в 2009 году. Ежегодно на осеннюю уборку в городе выходили около ста тысяч человек. Это сотрудники предприятий, организаций, инициативные группы, молодежь. Исключением стал только прошлый сентябрь, когда горожан на уборку не приглашали из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.