Мама 13-летней девочки из Красноярска рассказала, зачем делает откровенные фотографии дочери: «За первую фотосессию мы заработали 4 тысячи долларов». Фото: стоп-кадр из видео Первого канала

История мамы из Красноярска прогремела в конце августа. Стало известно, что женщина по имени Инна создала сайт, на котором продавала провокационные фотографии своей 13-летней дочери Арины*. Высокие каблуки, недвусмысленные позы, откровенные наряды. И все это на маленькой девочке, школьнице. У Арины* (имя изменено – прим. ред) были свои аккаунты в соцсетях, а также сайт, где снимки можно было купить совершенно свободно. Цена от 700 рублей и уровни подписки от «Друга» до «Спонсора».

Более того, блогеры «раскопали» порнофото 13-летней девочки, и обвинили мать в их продаже. Однако выяснилось, что снимки подвергнуты фотошопу. Сама мать от этих фотографий открестилась и заявила, что сама борется с извращенцами, которые их распространяют в даркнете.

Инна рассказала, что обращалась в СК, и даже было заведено уголовное дело, но позднее его закрыли. И действительно, следователи возобновили расследование спустя 3 недели после того, как история появилась в СМИ. А 23 сентября на «Первом канале» вышел выпуск передачи «Мужское/Женское», посвященный истории.

Это люди, которые приняли красоту моей дочери, как искусство

Участие приняли блогер Инса Ландер, придавшая историю огласке, сама Инна, ее сестра Наталья и дочь Арина.

Инна - мама девочки. Фото: стоп-кадр из видео Первого канала

Инна подтвердила, что продает фотографии, но напомнила, что зарегистрировала ИП, и делает это совершенно законно и официально. Красноярка добавила, что «голых» фотографий дочери не делает и сама борется с извращенцами, которые фотошопят фото, либо «сливают» снимки, которые на продажу не идут. Никаких подтекстов женщина провокационных фото своего ребенка не видит:

- Не вижу в этом ничего такого. А интимные фото начали распространяться по интернету из-за моей наивности и доверчивости. У не очень порядочного человека был доступ, которым он воспользовался в своих целях, - рассказала Инна.

О поклонниках своей дочери, большая часть которых, к слову, взрослые мужчины-иностранцы, оставляющие недвусмысленные комментариями под снимками Арины, мама девочки отозвалась следующим образом:

- Это люди, которые приняли красоту моей дочери, как искусство.

Фотосессии проходят так. Фото: стоп-кадр из видео Первого канала

Вопрос об искусстве спорный, а вот комментарии под фотографиями вполне однозначные. Поклонники девочки не стесняются в выражениях своих эмоций, которые далеки от эстетических. В студии женщину предсказуемо осудили. Красноярку обвинили в сексуальной объективизации дочери, к отношению к ней, как к товару, а сама женщина признала, что на части фотографий Арине лишь 11 лет:

- Эти позы характерны для молодых половозрелых женщин для привлечения мужского внимания. Ни в 11, ни в 13 лет, и уж тем более не для публичного пространства. Это абсолютная сексуальная объективация. Здесь невозможна двойная трактовка,- заявила эксперт передачи, психолог Оксана Бачинская.

Мужской пол может заинтересовать, что угодно

Но Инна все обвинения отбросила. Он заявила, что продает фотографии только ради дочери, а отец девочки совсем не против, хотя вместе они не живут:

- За первую фотосессию мы заработали около 4 тысяч долларов. Этого хватило для поездки в Германию на обследование. Арина тогда болела. Папа наш совсем не против этих фотографий, все понимает.

Арина. Ее фотографии продает мама. Фото: стоп-кадр из видео Первого канала

И действительно. Инна с дочерью живут в большом двухэтажном доме с приличной придомовой территорией. Интерьер совсем небедный. Видно, что семья ни в чем не нуждается. Но стоит ли оно того – вопрос дискуссионный. Никто в студии Инну не поддержал.

Никто, кроме родной сестры - Натальи. Женщина признала, что не все фотографии Арины ей нравятся, но отметила, что ничего ужасного в этом не видит, на вопрос ведущей Юлии Барановской о том, могут ли такие фото заинтересовать мужчин, ответила, что «мужской пол может заинтересовать, что угодно».

Инне предложили пройти полиграф. Красноярка после недолгих уговоров согласилась, но заявила, что результат будет неважен, так как в студии «все всё решили заранее».

Также оказалось, что в школе у Арины дела не ахти. По словам Инны, сейчас со стороны одноклассников по отношению к дочери «полный игнор». Но в этом она обвинила блогеров, которые «раздули» ситуацию и предали огласке.

Это подтвердила в студии сама Арина. Девочка пришла на передачу в весьма ярком образе: черный парик, черное платье выше колен и высокие каблуки. Это отметила и ведущая, хотя и не увидела ничего предосудительного.

Все, что мы делаем – абсолютно прекрасно!

Арина рассказала, что одноклассники ее не приняли, но добавила, что жить ей это не мешает:

- В школе ко мне пристают дети, потому что мы друг друга не понимаем. У нас не складываются интересы и общение, может, я просто не умею общаться со своим классом. Но это не мои проблемы, а их, - заявила девочка.

Арина разговаривает с Юлией Барановской. Фото: стоп-кадр из видео Первого канала

По словам школьницы, фотографироваться она начала с 9 лет. Ей это очень нравится, и ничего плохого в снимках нет. Все образы выбираются совместно, без давления:

- Мама не настаивает на выборе образов. Мы делаем это вместе. Фотографируюсь с девяти лет, и мне это нравится. Мама самый близких человек, я не знаю людей умнее нее. Она очень трудолюбивая и в последнюю очередь думает о себе.

Обвинения в адрес матери девочка не признает категорически. Для нее-то мать – это центр Вселенной, Альфа и Омега. Видно, что ребенок живет только своей мамой, и за ее пределами никакого другого мира нет. Эта же мысль посетила и людей в студии, но Арина непреклонна:

- Это полная несправедливость. Якобы она меня эксплуатирует и продает мои голые фотографии. Я не понимаю людей, которые придумали такую чушь. Они ничего не понимают, либо не знают, что такое художественная гимнастика, либо у них прогнила душа, и они видят то, чего нет. Все, что мы делаем – абсолютно прекрасно.

В конце выпуска полиграфолог Олег Барышев опубликовал результаты детектора. По его данным, Инна действительно никак не давит на свою дочь. Более того, они «работают» в тандеме. Для них это реальный бизнес. Он добавил, что Инна полностью уверена в своей правоте.

Все гости студии признали, что судить по закону Инну не за что, как и не за что лишать ее родительских прав. Но превалирует здесь аспект морали, который Инна либо искренне не видит, либо видеть не хочет, либо просто претворяется. А он здесь есть. И что будет с девочкой, когда она вырастет, остается лишь гадать.

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